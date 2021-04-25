الأهلي: موسيماني لم تصله عروضا.. ومعلول يعود أوائل مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق حسم موقفه بالبقاء بين جدران القلعة الحمراء، مضيفًا أن علي معلول ظهير أيسر الفريق سيعود أوائل شهر مايو.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، تحدث عبد الحفيظ عن إصابات الفريق، وقال: "محمد هاني قد يعود للتدريبات قبل مباراة المصري أو بعدها على أقصى تقدير".

وأضاف: "بالنسبة لعلي معلول فمن المقرر عودته مع بداية الأسبوع الأول أول الثاني من شهر مايو المقبل".

وتابع: "أما جونيور أجايي فسيبدأ مرحلة التأهيل خلال يومين ويستمر بها حوالي 10-12 يوما".

وواصل: "محمود وحيد قد يعود للتدريبات عقب مباراة المصري، أما محمد محمود فمازال بحاجة للوقت".

وأكمل: "محمود متولي بات جاهزا، ومشاركته ورادة في المباريات المقبلة (عقب لقاء المصري)".

وعن مفاوضات اتحاد جنوب أفريقيا مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، قال: "لم يصل عرض رسمي للأهلي بشأن الأمر، موسيماني حسم موقفه وأكد استمراره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".