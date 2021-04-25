عبد الحفيظ يوضح.. حقيقة طلب تأجيل القمة.. وعروض تركيا لضم أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عما أثير بتقدم النادي بطلب لتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، كما أوضح موقف محمد مجدي "أفشة" من العروض التركية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في العاشر من شهر مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عمرو الدردير في تصريحات تلفزيونية أن اتحاد الكرة أكد لبعض الصحفيين أن الأهلي طلب تأجيل مباراة القمة .. طالع مزيد من التصريحات

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "سبق وقلت لم نطلب تأجيل القمة، قمنا فقط بإرسال الجدول إلى اتحاد الكرة وطلبنا منهم النظر فيه مرة أخرى، تساءلنا عما إذا كانت تلك المواعيد المدرجة صحيحة أم لا، هل من وضع ذلك الجدول (مركز)، لا يمكن أن يلعب فريق في العالم هذا الكم من المباريات المتتالية".

أضاف: "سنخوض مباراة أمام المصري (الثلاثاء) ثم الجونة (الجمعة)، ثم المحلة في الدور الثاني ولم أخض لقاء أسوان بالدور الأول، أين لقاء مصر للمقاصة، لماذا وضعت مباراة غزل المحلة (خارج ملعبي) قبل مباراة المقاصة بالقاهرة؟!".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "ما يحدث يجعلنا نفكر في ظنون سيئة، وعندما تطلب تفسير الأمر يتم الرد بأن الجدول مضغوط".. أين تكافؤ الفرص".

وبسؤاله عن العروض التركية لضم أفشة، قال: "لم يصلنا أي عرض بشكل رسمي لضم اللاعب، وإذا تم سيتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب".