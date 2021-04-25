متحدث الزمالك: اتحاد الكرة أكد أن الأهلي طلب تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هو من أكد أن الأهلي طلب تأجيل قمة مايو، مضيفًا أن مفاوضات التجديد مع اللاعبين مجمدة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في العاشر من شهر مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال الدردير: "لم نتواصل مع اتحاد الكرة، وصلتنا بعض التسريبات الصحفية تفيد بأن الأهلي طلب تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك".

وأضاف: "نحترم الأهلي واتحاد الكرة وجميع المؤسسات الأخيرة، لكننا في نادي الزمالك نرى أن بطولة الدوري لن تنتهي إذا حدث تأجيلات، نرفض الأمر وعلى الجميع احترام الجدول والالتزام به".

وتابع: "تلاحم الموسم وماتلاه سبب مشاكل وإصابات كثيرة للاعبين، ليس هناك خلاف بيننا وبين الأهلي".

وواصل: "ماوصلنا كان تسريبات على لسان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، وهو من أكد أن الأهلي طلب تأجيل المباراة".

وعن تأكيد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي لم يطلب تأجيل القمة، قال الدردير: "مشكلته (عبد الحفيظ) مع رئيس اتحاد الكرة، كنت متواجدا ومجموعة من الصحفيين عندما صرح بهذا الأمر".

وبسؤاله عن الشكوى المقدمة من الزمالك بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر بمجموعات الأبطال، قال: "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) باللغتين العربية والإنجليزية، ولم نتلق ردا حتى الآن".

وعن الأنباء التي تشير إلى رحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين، قال: "هذا كلام عار تماما عن الصحة، أمامنا بطولة دوري وماراثون طويل يحتاج مننا المنافسة حتى آخر رمق".

وأردف: "ليس هناك لاعبين راحلين أو قادمين، جميع المفاوضات مجمدة في الوقت الحالي".

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي، أجاب: "هناك اتفاق نهائي مع ساسي، لدينا رغبة في الاحتفاظ بخدماته وهو يرغب في الاستمرار معنا، لكنا كما أكدت جميع المفاوضات مجمدة حاليا، هذا الوقت يحتاج للاستقرار من أجل تحقيق نتائج جيدة".