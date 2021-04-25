مصدر بالاستئناف لمصراوي: قد نحقق مع إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد يتم التحقيق مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك في الأيام المقبلة.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك 12 مباراة، بناء على المقاطع المصورة التي ظهر بها أثناء توجيه السباب لعدد من رموز الأهلي.

وقامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالاستئناف على قرار العقوب.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن لجنة الاستئناف لم تجتمع بعد لمناقشة كل التفاصيل المتعقلة بالواقعة والعقوبات، مشيراً الى أنه قد يتم استدعاء إمام عاشور ليتم التحقيق معه وسماع أقواله في ما حدث.

وأضاف المصدر أن اللجنة لم تحدد بعد اي موعد متعلق بالتحقيق مع إمام عاشور ولم تخاطب الزمالك أو اللاعب بشأن وجود استدعاء له.

واختتم المصدر تصريحاته مشيراً الى أن كل الأمور واردة، وقد يتم تخفيف العقوبة وهذا حدث في حالات سابقة، لكن في النهاية سنقوم بدراسة الأمر من كل جوانبه قبل اتخاذ القرار النهائي.