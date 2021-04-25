الكشف عن موقف أجايي وأيمن أشرف من تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أيمن أشرف المدافع الأيسر للفريق احتاج للراحة 4 أيام بسبب الحقنة التي حصل عليها مؤخراً، مشيراً الى أن النيجيري جونيور أجايي تم التأكد من التئام التمزق بنسبة 100%.

وحقق الأهلي مؤخراً الفوز أمام إنبي 3-1 في مسابقة الدوري الممتاز، وسط غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات لقناة "الحدث" "أيمن أشرف تم حقنه من أجل معالجة رشح الركبة الذي يعاني منه مؤخراً، وبالتالي هو احتاج لعدد أيام من الراحة قبل المشاركة في التدريبات".

وأكمل "إن شاء الله يتواجد معنا خلال أيام في التدريبات الجماعية دون مشاكل".

واستمر "محمود وحيد ومحمد هاني شاركا في جزء من التدريبات، وإن شاء الله عقب مباراة المصري يتواجدون معنا في التدريبات".

واختتم "الحمد لله الأشعة أثبتت التئام تمزق جونيور أجايي بنسبة 100%، وبالتالي سيبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل لكي يعود للتدريبات في أقرب وقت".