بوكيتينو: مبابي سيلحق بمباراة سيتي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن لاعب الفريق كيليان مبابي سيلحق بمباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات لمحطة "كانال بلاس"، قال مدرب باريس: "إنها صدمة للفريق، لكن لا أعتقد أنها إصابة كبيرة، نتمنى ألا تكون خطيرة".

وأضاف "لا أعتقد أنه يواجه إمكانية الغياب عن مواجهة الأربعاء، الإصابة لا تعطينا الانطباع بأنه سيغيب عن مواجهة سيتي".

وأتم المدرب الأرجنتيني: "مبابي كان هادئا لحظة تغييره، لكن رغم ذلك فإن الإصابة كانت مؤلمة".

وسجل مبابي هدفين ليقود سان جيرمان للفوز على ملعب ميتز 3 /1 مساء السبت والصعود لصدارة الدوري الفرنسي، لكنه أصيب بكدمة خلال المباراة.