تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وفياريال المقرر لها اليوم الأحد 24 أبريل ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب السيراميكا في مدينة فالنسيا.

يدخل فريق رونالد كومان المباراة وعينه على النقاط الثلاث، واستغلال تعثر الغريم ريال مدريد المتعادل مساء السبت أمام ريال بيتيس، والانفراد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولكن المهمة لن تكون بالسهلة أمام الغوصات الصفراء فياريال، الذي يقدم موسم مميز مع يوناي ايمري، حيث يحتلون المركز السابع في الليجا، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد الخامس، كما تأهل زملاء جيرارد مورينيو للمربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويدخل أصدقاء هداف الليجا حتى الآن “ليونيل ميسي” مباراة فياريال وفي رصيدهم 68 نقطة من 31 مباراة، وراء أتليتكو مدريد أول الترتيب بفارق 5 نقاط، مع مباراة أقل لنادي برشلونة.

وكانت الغلبة للنادي الكتالوني في آخر 5 مباريات جمعته مع فياريال، الذي لطالما ضرب له برشلونة ألف حساب عند مواجته في الدوري الإسباني او الكأس المحلية، وحقق برشلونة الفوز في 4 مباريات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة فياريال وضيفه برشلونة اليوم الأحد 24 أبريل 2021، الموافق 13 رمضان 1442، بداية من الساعة 17:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت مصر، 14:15 بتوقيت جرينتش، بقيادة الحكم “كارلوس ديل سيرو”.

تنقل مباراة برشلونة وفياريال على قناة بي ان سبورت HD1، عبر القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، بالإضافة إلى بي ان سبورتس كونكت.

ويتولى التعليق على مباراة برشلونة وفياريال المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما يمكن متابعتها عبر موقع الخليج 365 في بث حي ومباشر دقيقة بدقيقة، وعلى مختلف القنوات الرياضية الأجنبية.

وتتولى قنوات بي ان سبورتس الفرنسية، وبي ان سبورتس الإنجليزية نقل مباراة برشلونة وفياريال، بجانب قناة موفيستار بلوس لا ليجا، وبي تي سبورت البريطانية، ودي جي سبورتس الرومانية، ودازن الألمانية، وإيلفين سبورتس البرتغالية، وقنوات أخرى عديدة.