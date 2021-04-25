بعد سقوط الدحيل في فخ استقلال..ترتيب مجموعة الاهلي السعودي في دوري ابطال اسيا

تأجل الحسم في المجموعة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للجولتين الأخيرتين لمعرفة الفريقين المتأهلين لدور الـ 16 من البطولة بعد التعادل المثير الذي حققه فريق استقلال طهران مع الدحيل القطري.

نجح الاهلي السعودي خلال هذه الجولة في الإبقاء على آماله في التأهل بعد الفوز 1/2 على الشرطة العراقي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثالث ليُصبح على بُعد خطوة واحدة من انتزاع المركز الثاني، حيث يتفوق عليه استقلال طهران الإيراني بفارق الأهداف فقط.

ويتصدر نادي الدحيل القطري المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط فقط، ما يجعل كل شيء وارد الحدوث في الجولتين القادمتين.

وحقق نادي استقلال طهران تعادلاً ثميناً أمام نادي الدحيل القطري 2/2 بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، محافظاً على فرصه الكاملة في التأهل إلى الدور الموالي.

وودع نادي الشرطة العراقي البطولة بعد الجولة الرابعة، إذ خسر للمرة الرابعة على التوالي، ليتذيل جدول ترتيب مجموعته دون نقاط ويُصبح “حصالة للمجموعة بإمتياز”.

ويلعب الاهلي السعودي أمام استقلال طهران الايراني يوم الثلاثاء المقبل في قمة مباريات الجولة، وسيسعى خلالها للانتقام من نتيجة المباراة الافتتاحية عندما سقط بخمسة أهداف لهدفين، فيما سيلعب الدحيل القطري أمام الشرطة العراقي.

جدول ترتيب مجموعة الاهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

1. الدحيل القطري 8 نقاط من 4 مباريات

2. استقلال الإيراني 7 نقاط من 4 مباريات

3. الاهلي السعودي 7 نقاط من 4 مباريات

4. الشرطة العراقي 0 نقطة من 4 مباريات

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