يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم 25-4-2021، لحساب الجولة 32.

تعثرت رحلة فياريال للتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات من الدوري الاسباني، مما يجعله في وضعية صعبة عندما يستقبل برشلونة على ملعب لاسيراميكا.

ويعتبر برشلونة الشبح الأكبر لفريق فياريال في ملعبه لاسيراميكا، حيث لم تتمكن الغواصات الصفراء من الفوز على البرسا منذ مارس 2008، حيث تواجه الفريقين في 25 مباراة على هذا الملعب، فاز الفريق الكتالوني 19 مرة، وتعادل في 6.

ومن المثير للقلق بالنسبة لفريق فياريال أنه فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الاسباني، ورغم كل ذلك من المتوقع أن الغواصات الصفراء لن تكون ندًا سهلًا أمام برشلونة.

ويتواجد فياريال في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المركز السادس المؤهل إلى اليورباليج والذي يتواجد فيه “ريال بيتيس” المتعادل مع ريال مدريد أمس لحساب الجولة الحالية.

في المقابل، لم يتأثر فريق برشلونة بقضية “دوري السوبر الأوروبي” والمشاكل المثارة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما واجه خيتافي يوم الخميس الماضي وتمكن من الانتصار عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى ما يبدو أن برشلونة عزم على خطف لقب الدوري الاسباني من أجل إنقاذ موسمه، خاصة مع تعادل ريال مدريد في مباراتين من آخر 3، مع إمتلاك البرسا مباراة أمام المتصدر “أتلتيكو مدريد”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الثاني “ريال مدريد” الذي لعب مباراتين زائدتين، ويفصله 5 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد” الذي لعب مباراة زائدة.

بث مباشر برشلونة وفياريال

وتذاع مباراة برشلونة وفياريال على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة لاليجا تي في بار، بالإضافة إلى قناة سي بي سي سبورت الإذربيجانية، المفتوحة على القمر Europe*Star 1، على تردد 11135 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

ويدير لقاء برشلونة وفياريال الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت الإمارات.

فياريال 0-0 برشلونة

الدوري الاسباني (الجولة 32)

ملعب لاسيراميكا (مدينة فياريال-اقليم فالنسيا)

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تشكيلة فياريال اليوم: أسينخيو – ألبيرتو مورينو – باو فرانشيسكو توريس – راؤول ألبيول – خوان فويث – إتيان كابويه – داني باريخو – مانو تريجوروس – شوكويزي – باكو ألكاثير – جيرارد مورينو.

تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – أوسكار مينجويزا – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرجينو ديست – بيدري – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.