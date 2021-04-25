يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 25-4-2021، لحساب الجولة 33.

أعطى فوز فيورنتينا الأخير بنتيجة (2-1) على هيلاس فيرونا دفعة قوية في رحلة البقاء مع الكبار، ويستهدف الفيولا الآن تحقيق أول ثنائية له في الدوري الايطالي ضد غريمه الشرس “يوفنتوس”، منذ موسم 1968/69.

وفاز فيورنتينا بشكلٍ مفاجئ على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، وسيسعى اليوم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

ويقبع فيورنتينا في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الايطالي، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، والتي يتواجد فيها كل من “كالياري 28 نقطة، بارما 20 نقطة، كروتوني 18 نقطة”.

في المقابل، تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز واحد فقط في آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه، حيث تعادل في مباراتين، وخسر في 3 مناسبات، وسيبحث اليوم عن إنهاء تلك السلسلة السلبية من أجل خطف المركز الثاني ولو بشكل مؤقت.

وعاد يوفنتوس للمنافسة على مركز الوصافة بعدما تزامن فوزه على بارما الأسبوع الماضي، مع خسارة ميلان أمام ساسولو، وتعادل أتلانتا أمام روما.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 65 نقطة، وبفارق الأهداف عن الثالث “أتلانتا”، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف “ميلان”.

بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا

وتذاع مباراة يوفنتوس وفيورنتينا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ، وسبورت تي في 3 البرتغالية.

ويدير مباراة يوفنتوس وفيورنتينا الحكم الإيطالي “دافيدي ماسا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

فيورنتينا ( 1-0 ) يوفنتوس

الدوري الايطالي (الجولة 33)

ملعب أرتيميو فرانكي

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