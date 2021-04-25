شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتوج بـ42 ميدالية وكأس خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد لاعبو وادي دجلة 42 ميدالية وكأس خلال شهر أبريل الحالي، إذ افتتح فريق التنس مسيرة البطولات وحقق 18 كأس متنوعة ببطولة الجمهورية، بواقع 7 كؤوس للمركز الأول، و2 كأس في المركز الثاني، و9 كؤوس في المركز الثالث.

كما حصل لاعبو فريق التايكوندو على 4 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية التي أقيمت في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الحالي، وتصدر أبطال الكاراتيه قائمة حصد الميداليات بواقع 11 ميدالية متنوعة ببطولة الإسكندرية المفتوحة للكوميتيه، بواقع 6 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزيتين، كما حصد أبطال وادى دجلة للجمباز الفني تحت 8 سنوات 9 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية التي أقيمت منذ أيام.

وفي البطولة الدولية للتنس، التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 11 أبريل الحالي، حصل كريم إبراهيم على المركز الثاني في منافسات الفردي، وفازت مريم خالد متولي بنفس المركز في منافسات الزوجي ببطولة الدولية بسماش J5، كما حصلت لاعبة منتخب مصر والمصنفة ثالث عربيًا ساندرا سمير على المركز الثاني في بطولة w15، التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الحالي والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 15 ألف دولار.