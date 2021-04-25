شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة فرنسا لـ«المصري اليوم»: على صلاح أن يفكر في مستقبلة.. و«السوبر ليج» مهزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم كرة القدم الفرنسية الأسبق لوران بلان عن الأزمة التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" و12 ناديا من كبار الأندية في أوروبا، بعدما قرروا إنشاء بطولة أوروبية خاصة بهم تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهي "دوري السوبر الأوروبي".

وكانت فكرة إنشاء بطولة «السوبر ليج» قد بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، ولحق بهم بعد ذلك أتليتكو مدريد الإسباني وقضبي مدينة ميلانو إنتر وميلان.

وقال بلان في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» المتواجد في الهند الأحد: «ما حدث من الـ 12 ناديا يُعتبر خيانة وجريمة لكرة القدم، لكن أكثر ما أسعدني هو وقفة الجماهير من جميع أنحاء العالم ضد جشع تلك الأندية، لقد أظهروا للجميع مدى أهمية كرة القدم في العالم، كما أظهروا أن تلك الروح الجماعية التي تتمتع بها كرة القدم لا توجد في أي رياضة أخرى، وهذا كل شيء».

أضاف: «لقد حاول المسئولين عن إدارة هذه اللعبة حماية تلك الصناعة الهامة جدًا بدون وجود الجماهير أثناء الفترة التي نمُر بها وجائحة كورونا، في 24 ساعة فقط الجماهير استطعت إلغاء الفكرة والمشروع بأكمله، إنه أمر رائع للغاية في تاريخ كرة القدم وحدث لا يتكرر كثيرًا».

تابع «يجب الجميع أن يُفكر ويضع حلول للأندية دون إقامة بطولات أخرى، يجب أن نتحدى جميعًا لإصلاح بطولاتنا من الداخل وتطوير مشروع دوري أبطال أوروبا الذي روج له الاتحاد الأوروبي منذ مدة».

وعن إمكانية رحيل نجمنا الدولي المصري «محمد صلاح» لاعب ليفربول الإنجليزي أوضح بلان قائلًا: «يجب أن يُفكر صلاح جيدًا في مستقبله، فهو قدم مواسم جيدة للغاية منذ انضمامه إلى ليفربول ويجب عليه إذا رحل أن ينتقل إلى فريق آخر يُطور من إمكانياته».

ويتمتع بلان صاحب الـ 55 عامًا بمسيرة كروية رائعة، حيث سبق له اللعب مع العديد من الأندية، بما في ذلك مونبيلييه، نابولي، برشلونة، مرسيليا، إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الدولي استطاع بلان قيادة المنتخب الفرنسي في الفوز بـ 97 مباراة وسجّل 16 هدفًا دوليًّا، بينما على المستوى الألقاب نجح بلان في قيادة المنتخب المُلقب بـ «الديوك» بالتتويج ببطولة كأس العالم 1998، كما فاز ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2000"

أيضًا.

واختارته قُرّاءِ مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسيّة كرابع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعد الثلاثي التاريخي بلاتيني وزين الدين زيدان وريموند كوبا.

ويقود بلان فريق الريان لخوض مُنافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أسيا والتي تُقام مُنافستها حاليًا في الهند وتحديدًا في مدينة مارجاو، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 4 مباريات.