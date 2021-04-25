شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق.

وحذر المدير الفني لاعبيه من أي تجمعات خلال الأيام المقبلة أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، خوفاً من تعرض أي لاعب بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل بالدورى العام.

وكانت إدارة النادي قد قررت الإفراج عن المستحقات المتأخرة والمجمدة لحين تحسن النتائج وهو ما تحقق بالفوز الغالى على وادي دجلة بهدف نظيف سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون في الدقيقة 93 من عمر المباراة، لينتزع ثلاث نقاط غالية لفريق.

ويسعى ذئاب الجبل لمواصلة صحوتهم بعد تصحيح مسارهم واستعادة نغمة الانتصارات، واستغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبوها من الفوز على دجلة، لتعديل وضعهم في جدول الدوري بعد تراجعهم بشكل واضح في الموسم الحالي عن الموسم الماضي.