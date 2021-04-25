شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه السويحلي الليبي في نصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك نظيره السويحلي الليبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية.

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا.

ويدخل الزمالك اللقاء بعد تخطي عقبة الموانئ الكيني في الدور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، فيما تخطى السويحلي نظيره نيمو ستار الأوغندي بثلاثة أشواط نظيفة.

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وكان الزمالك قد تصدر مجموعته الرابعة بثلاثة انتصارات على جي إس يو الكيني وأسبور الكونغولي ونيجيريا كاستوم بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة بعد تفوق فني على كل منافسيه.

وكان السويحلي قد تصدر المجموعة الثانية أيضًا بالفوز بمبارياته الثلاث، يليه بورت دوالا الكاميروني، ثم رواندا إنرجى الثالث، وأخيرًا إس أو آي الإيفوارى.

وسيلتقي الفائز من الزمالك المصري والسويحلي الليبي مع الفائز من الترجي وقليبية التونسيين في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي على المركز الثالث بالبطولة.

يذكر أن الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الأفريقية للأندية.