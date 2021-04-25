شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: محمد شريف رقم 1 ونعاني بسبب جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني بسبب جدول مباريات الدوري.

وقال قمصان في تصريحات إذاعية: «سعيد بتحقيق الفوز على إنبي، وتسجيل الأهداف مبكرا أراح الفريق، لكننا نعاني من ضغط المباريات، ولا يوجد فريق في العالم يلعب مباراة كل 48 ساعة».

وأضاف قمصان: «نجرى التغييرات حسب ظروف المباراة، هناك مباريات تحتاج لزيادة الأهداف، واُخرى تحتاج الحفاظ على مكسبك فقط، وحسين الشحات لاعب جيد جدا ولكن كان يواجه سوء توفيق، ونجح في تسجيل هدفين في مرمى سموحة وإنبي».

وتابع مدرب الأهلي: «محمد الشناوي حارس كبير وصاحب شخصية كبيرة، وخطأه أمام سموحة لا يؤثر، ومن الطبيعي الدفع بالحارس الأساسي إذا كان لا يعاني من أي إصابات. على لطفي حارس مميز ونؤمن بقدراته من قبل تألقه في مباراة القمة».

وأوضح مدرب الأهلي: «محمد شريف اللاعب رقم ١ في الخط الهجومي للأهلي».

وتابع قمصان :«بدر بانون هو الأقرب للعودة للفريق من المصابين، وأيمن اشرف سيعود خلال أسبوع لأنه يحتاج للحقن بسبب خشونة الركبة».

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري المصري.