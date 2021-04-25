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رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من .

وشهد التشكيل تواجد في الهجوم بجانب ديبالا، فيما يحرس تشيزني المرمى.

وجاء التشكيل كالتالي.

الحارس: تشيزني.

الدفاع: جيورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت.

الوسط: أليكس ساندرو – أدريان ربيو – رودريجو بنتانكور – آرون رامسي – خوان كوادرادو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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