شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل تواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب ديبالا، فيما يحرس تشيزني المرمى.

وجاء التشكيل كالتالي.

الحارس: تشيزني.

الدفاع: جيورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت.

الوسط: أليكس ساندرو – أدريان ربيو – رودريجو بنتانكور – آرون رامسي – خوان كوادرادو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.