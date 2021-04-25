شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين: لم أتواصل مع شوقي غريب.. ولم اسأل أروابارينا عن رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فيرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، أنه لم يحدث تواصل مع أي مدرب من فرق مجموعته بأولمبياد طوكيو.

وقال باتيستا في تصريحات تليفزيونية: «لم يحدث تواصل مع أي مدرب من المجموعة من مصر وأستراليا وإسبانيا».

وأكمل: «تم تحية بعضنا البعض قبل القرعة ولم يحدث التطرق لأمور أخرى كبيرة، هناك ود بيننا ولسنا أعداء».

وتحدث فرناندو باتيستا، عن مواطنه رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز وإمكانية الاستعانة به لتحديد معلومات أكثر عن لاعبي المنتخب المصري الأولمبي.

وقال باتيستا: «أعلم أروابارينا بالفعل، هو صديق شخصي لي ومن المنطقي أن أسأله عن رمضان صبحي أو غيره».

وتابع: «ولكني بعتمد على نفسي وجهازي الفني أكتر من أجل ايجاد المعلومات اللازمة، الانترنت متاح والمباريات المسجلة تقدر تساعدني أكتر».

وأضاف باتيستا: «لكن في الحقيقة لن أحب أن اضع أروابارينا في موقف محرج لاني أملك أدواتي».