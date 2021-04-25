شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحصن «المولد» بعرض مُغري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لتجديد تعاقده مع فهد المولد، في ظل تلقيه عرضا من أحد أندية الرياض مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن نادي من العاصمة ينتظر دخول المولد فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده والتي يحق له خلالها التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيقدم عرضا مغريا للاعب حينها من أجل ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي لن تفرط في المولد الذي يعتبر أحد ركائز العميد، موضحا أن عقد اللاعب تبقى فيه موسم كامل وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.

وكان المولد قد وقع عقده الحالي في عهد إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي في نهاية شهر مايو 2022.