الجـزيـرة يفـوز علـى العيـن ويـرد علـى عيـال الغربللـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ضرب الشارقة موعداً مع غريمه التقليدي شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو، رئيس الدولة لكرة اليد، في حين حقق الجزيرة فوزاً مثيراً على العين في مباراة شهدت تحدياً بين اللاعبين، بعد تأكيد الشقيقين الغربللي أن فوز «الزعيم» حتمي.

ويلتقي الجزيرة مع النصر في نصف النهائي الثاني، الذي يقام مثل لقاء الشارقة وشباب الأهلي في العاشرة من مساء الاثنين.

وتأهل الشارقة إلى نصف النهائي بفوزه على ضيفه الوحدة 35-19، وتأهل شباب الأهلي بفوزه على دبا الحصن 31-25، والنصر على الوصل 31-30، أما الجزيرة فقد كان نجم الأندية في ربع النهائي بفوزه على العين 30-28.

وكان الثنائي الكويتي عبدالله ومحمد الغربللي اللذان استعان بهما نادي العين قد ظهرا في فيديو وهما يتوعدان الجزيرة بالهزيمة، وأكدا أن هدفهما ليس تحقيق الفوز للعين في المباراة أمام الجزيرة وحسب؛ بل الفوز بلقب الكأس، وهو ما أوجد تحدياً عند لاعبي الجزيرة الذين تفوقوا في اللقاء وردوا في الملعب.