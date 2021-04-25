شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلق أمس السبت مهرجان الوثبة لأبناء القبائل للهجن العربية الأصيلة، وشهد اليوم الأول منافسات فئة الحقايق الأبكار لمسافة 4 كلم، والتي أقيمت في الفترة المسائية على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة في العاصمة أبوظبي. واتنزعت «مرموقة» ناموس الشوط الرئيسي الأول في تحدي الحقايق الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:56:2 دقيقة، وفي الشوط الثاني الرئيسي والخاص بالحقايق الجعدان تصدر «هملول» لسعود سالم حمد العامري مراحل الشوط محرزاً المركز الأول بزمن قدره 5:58:0 دقيقة.

كانت «الشايبة» لحمود هدوب سعيد العامري على موعد مع المركز الأول في الشوط الثالث بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:53:9 دقيقة، وأهدى «مبشر» مالكه حمد بطي محمد الغفلي المركز الأول في الشوط الرابع بعد أن انهى المسافة بزمن قدره 6:00:04 دقيقة.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «الذهيبة» لعويضة حمد سهيل العامري، الشوط السادس «وهاجة» لأحمد الحزمي قناص العامري، الشوط السابع «مبلش» لنايف محمد روية الخييلي، الشوط الثامن «منحاف» لمطر عيسى مطر الفلاحي، الشوط التاسع «ندى» لعبدالله سعيد طارش المسافري، الشوط العاشر «جمران» لسليم حمد سالم الكتبي، الشوط 11 «متعبة» لصالح حمد سالمين العامري، الشوط 12 «مرموقة» لحمود هدوب سعيد العمري، الشوط 13 «مليح» لمبارك خميس محمد بالصوب الكتبي، الشوط 14 «شواهين» لراشد سعيد العليلي، الشوط 15 «الدينارية» لمنصور علي سالم العامري، الشوط 16 «زاهي» لمحمد سعيد عبيد الزروعي، الشوط 17 «جلمودة» لسعيد حمد بالأسود العامري، الشوط 18 «معياه» لمنصور علي سالم العمري، الشوط 19 «مطران» لعبدالله يوعان عبدالله المهيري، الشوط 20 «شجون» لسعود عبدالله سعيد يروان الشامسي، الشوط 21 «شواهين» لعلي محمد علي الفهيدة المري، الشوط 22 «الكوبي» لأحمد عبدالله بالطيرة العامري، الشوط 23 «اهتمام» لمحمد سهيل نخيرات العامري، الشوط 24 «الذيب» لمحمد سيف مبارك الخييلي، الشوط 25 «الشاهينية» لمحمد معيوف سالم الدرعي.

تسعيرة هجن الرئاسة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها المصاحبة لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل والخاصة بفئة الحقايق، ويحصل صاحب المركز الأول في أشواط الرموز لفئة الحقايق الأبكار على مليوني درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على مليون ونصفالمليون درهم، وصاحب المركز الثالث على مليون و200 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر على مليون درهم، وفي أشواط الرموز الخاصة بالحقايق الجعدان يحصل صاحب المركز الأول على مليون ونصف مليون درهم، والمركز الثاني على مليون و200 ألف درهم، والمركز الثالث على مليون درهم، ومن المركز الرابع لغاية العاشر على 800 ألف درهم، ويحصل الفائزون ببقية أشواط الأبكار على مليون درهم، فيما يحصل الفائزون ببقية أشواط الجعدان على 800 ألف درهم.