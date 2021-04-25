شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الأهلى بثلاثى وسط لغلق منطقة المناورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر للدورى، المقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، يوم الثلاثاء، بثلاثى فى منطقة الوسط لغلق المساحات على لاعبى القلعة الحمراء الذين يجيدوا اللعب فى المساحات .

ومن المقرر أن يشارك الثلاثى إيزى إيميكا بعد عودته من الإيقاف بجانب سعيدو صنبورى وفريد شوقى ويكونوا أول الخطوط الدفاعية، خاصة وأنه سيكون هناك واجبات للثلاثى بإفساد الهجمات الحمراء مع مراقبة لصيقة للثنائى محمد مجدى قفشة وحسين الشحات .

وقام على ماهر المدير الفنى للمصرى بمشاهدة مباراة الأهلى وإنبى الذى أقيم بالأمس وانتهى لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، واتفق مع الشركة المتعاقد معها لتحليل أداء اللاعبين وإعطائه تقرير مفصل لدراسته، بالإضافة إلى أنه سيقوم بدراسة المباراة مرة أخرى لتحديد مواطن القوة والضعف خاصة فى ظل التغييرات الكبيرة التى يشهدها الأهلى مع كل المباراة بسبب الإصابات وضغط المباريات .

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز 7 وتعادل 8 وخسر 3 أحرز لاعبوه 22 ومنى مرماه بـ13 هدفا .

من ناحية أخرى يستعيد المصرى البورسعيدى لاعبه إيزى إيميكا لاعب وسط الفريق فى لقاء الأهلى بعد إنتهاء إيقافه حيث غاب فى المباراة الماضية أمام طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر .

ويعد إيميكا من أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة على ماهر والذى يعتمد عليه فى منطقة وسط الملعب لإفساد هجمات المنافسين خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة البنيان والتى تجعله ينجح فى استخلاص الكرات المشتركة ، بالإضافة لمهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء .

ويمثل إيميكا ثنائيا متفاهما فى منطقة وسط الملعب للمصرى بجانب البوركينى سعيدو صنبورى واللذان يمثلا أولى خطوط الدفاع للفريق الساحلى وهو ما يؤدى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة .