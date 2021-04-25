كارتيرون يرفض مقترح ضم عواد لقوائم المباريات ويتمسك بحارسين

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القاهرة - سامية سيد - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقترح أحد أفراد جهازه المعاون بضم محمد عواد حارس الفريق الثالث لقوائم المباريات، رغم عدم مشاركته، أو الاعتماد عليه.

وتمسك كارتيرون بضم حارسين فقط لقائمة كل مباراة، بحيث يكون هناك حارس أساسى وآخر احتياطى، أما وجود حارس ثالث فيراه المدير الفنى أمرا ليس له فائدة.

واقترح أحد أفراد الجهاز المعاون على كارتيرون إمكانية ضم محمد عواد لقوائم المباريات، كنوع من الترضية للحارس الذى لا يشارك منذ فترة طويلة، ويعتمد الفريق على الثنائى محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش فقط، إلا أن المدير الفنى رفض الاقتراح.

وطلب عواد من إدارة نادى الزمالك السماح له بالرحيل فى نهاية الموسم، فى ظل تهميشه وعدم الاعتماد عليه أو منحه فرصة المشاركة مثلما حدث مع أبو جبل وجنش.

ورحب باتريس كارتيرون، بطلب محمد عواد بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وقرر مسئولو الزمالك منح كارتيرون حرية تحديد مصير عواد سواء بالموافقة على رحيله أو الرفض وأبدي المدرب الفرنسي ترحيب مبدئي برحيل الحارس خاصة وإنه هناك صعوبة في إشراك الثلاثة حراس بالمباريات ويفضل المدرب رحيل أحدهم وطلب عواد بالفعل عدم الاستمرار لينهى أزمة الحارس الراحل في نهاية الموسم.