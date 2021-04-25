شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر لاعبى المقاولون من التجمعات قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من أى تجمعات خلال الأيام المقبلة أو التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، خوفاً من تعرض أى لاعب بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، قبل اللقاء المهم الذى ينتظره المقاولون أمام نادى الزمالك مساء الخميس المقبل بالدورى العام.

ويخشى الجهاز الفنى للمقاولون من فقدان أى عنصر من عناصر الفريق قبل اللقاء المرتقب، وذلك بعدما تعرض ذئاب الجبل لتراجع كبير فى المستوى والنتائج بداية الموسم الجارى، بعدما تعرض معظم لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا وهو ما أثر سلباً على النتائج.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل قلعة الجبل الأخضر بنادي المقاولون العرب، بعد الفوز الثمين الذي انتزعه ذئاب الجبل في مباراة وادي دجلة بالدوري العام، بهدف نظيف سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون في الدقيقة 93 من عمر المباراة، لينتزع ثلاث نقاط غالية لفريق، ويأتي الفوز على وادي دجلة قبل لقاء مهم وصعب للمقاولون العرب، الذي يستعد لمواجهة نادي الزمالك الخميس المقبل، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ويطمح أبناء النحاس لمواصلة صحوتهم بعد تصحيح مسارهم واستعادة نغمة الانتصارات، واستغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبوها من الفوز على دجلة، لتعديل وضعهم في جدول الدوري بعد تراجعهم بشكل واضح في الموسم الجاري عن الموسم الماضي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مشدداً على ذلك الفوز يعد بمثابة 6 نقاط، متمنياً أن تستمر صحوة الفريق لتصحيح وضعهم بالجدول في المباريات المقبلة.