شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمانى الحريرى لاعبة اليد: حلمى أكون مصممة أزياء وبحب عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أمانى الحريرى" ، لاعبة فريق كرة اليد السابقة فى الطيران والجزيرة الإماراتي حاليا والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

اللاتينية.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بالبشاميل .

من نجمك المفضل ؟

أحمد عدوية .

من مطربك المفضل ؟

أحمد عدوية فى كل حاجة .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مصممة أزياء .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

بتجاهل الموقف .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل .