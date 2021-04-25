شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعرض فدائية عمرو السولية فى مواجهة إنبى: "بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي على إنستجرام بعض اللقطات لعمرو السولية لاعب وسط الفريق خلال مشاركته فى مباراة إنبي بالأمس، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان عمرو السولية قد سجل الهدف الثالث للفريق الأحمر من تسديدة مميزة.

وأظهرت اللقطات مدى روح الفدائية التى يتمتع بها لاعب وسط القلعة الحمراء وعلقت صفحة الأهلي على الصورة "بطل".



الاهلي

وشارك عمرو السولية في الموسم الجاري مع النادي الأهلي في 18 مباراة، سجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، حيث يعد السولية من أهم العناصر الأساسية في وسط ملعب الفريق الأحمر.

من ناحية أخرى، أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

ويخوض الأهلى مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصري 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلى فى خطابه أنه من الصعب أن يخوض فريق الكرة 10 مباريات فى غضون 30 يوما، مطالبا بترحيل هذه المباريات.

واقترح النادى الأهلى فى خطابه أيضا أن يتم ترحيل كل مباراة من هذه المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام هذه المباريات يومىّ السبت والأربعاء بحيث يحصل الفريق على يوم إضافى للراحة.