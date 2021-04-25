شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: "أهل مراتى طلبوا منى كيلو دهب وكان معايا 20 جنيه فى جيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس قصة معاناته فى الاحتراف الأوروبى قبل الوصول للنجومية، وقال عبد الظاهر السقا الذى حل ضيفاً على برنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أنا من أسرة متوسطة الحال فى ميت غمر بالدقهلية، ولفت أنظار مسئولى المنصورة فتعاقدوا معى لخمس سنين مقابل 60 ألف جنيه، مكنتش مصدق نفسى من الفرحة تقريبا دى الفلوس اللى اتجوزت بيها وجبت العفش ووالدى إدانى شقة فى بيتنا وسكنت هناك".

وأضاف عبد الظاهر السقا، "ذهبت لعائلة زوجتى فى عام 97 وكان فى جيبى عشرين جنيه وكان عمرها 14 عاماً وأهلها ناس مبسوطين فقالولى عايزين كيلو دهب قولتلهم حاضر مع أن مش معايا أى حاجة، ووالدها كان متوفى وعمها هو من يتفق معى، وأبلغته بعد عذاب إنى أريد أن أخرج معها بعد الخطوبة وكنت لسه جايب عريبة فوافق وروحت رأس البر والوقت سرقنى لقيت الساعة 3 الفجر قولت الخطوبة هتتفركش رجعت البيت لقيت والدتها أنقذتنى فى الموقف ده ومن يومها أصبحت أمى الثانية، وتعيش معى عمرها كله حتى لما كنت فى تركيا أصررت أن تسافر معى، لا أستطيع العيش بدون حماتى".

وتابع عبد الظاهر السقا، "قبل الاحتراف جالى عرض من الأهلى وجه المهندس عدلى القيعى يخلص فى المنصورة وفعلا وقعت على عقد 5 سنين كل سنة بـ 50 ألف جنيه وقتها كان سمير كمونة ومحمد عمارة مشيوا من الأهلى، وقابلت صالح سليم الله يرحمه كان مقابلة جميلة وراجل عظيم اتشرفت به، وفجأة ظهر عقد احتراف من تركيا مقابل 500 ألف دولار ورفض المنصورة عرض الأهلى ووافق على الاحتراف وقالى لازم تسيب فلوسك أول سنة فى الاحتراف عشان نوافق كمان وفعلا عملت كده وسافرت العب ببلاش وكنت باخد فلوس من اهلى بس كنت عارف انى هبقى حاجة ثانية".

وأضاف قائد منتخب مصر الأسبق، "بعد أول موسم فى تركيا الدنيا اتغيرت وجالى عروض كبيرة وأصررت على تعلم اللغة التركية عشان أكمل وبعرف اتكلم كويس أوى ولو رجع بى الزمن كنت هلعب فى الأهلى أو الزمالك عشان فى مصر هنا كل التركيز على نجوم الأهلى والزمالك وتسكينهم فى كل المناصب، الزمالك والأهلى بعتولى ناس تفاوضنى فى تركيا ورفضت كل العروض".

وتابع عبد الظاهر السقا:" بنتى آية اتخرجت من أسبوع من كلية طب الأسنان وعندى ولد فى الكلية وبنت صغيرة لسه بتدرس هما كل حياتى، ومراتى وش السعد عليا واتطورت بشكل سريع كانت معايا فى الغربة وبتشوف تصرفات غريبة من الأجانب معى سواء المشجعين وكان أغربها مشجعة حاولت "تقبلنى" أمامها وقولتلها مينفعش وانقذت الموقف سريعاً، عمرها ماطالبتى بالعودة من الاحتراف وساندتنى كثيراً".

وأضاف، "كنت ببقى نجم فى تركيا وارجع مصر مش لاقى حد يعرفنى، ولو غلطت غلطة اتدبح فى المقابل نجوم الأهلى والزمالك ليهم ضهر وسند يعملوا اى حاجة ويلاقوا مساندة ".