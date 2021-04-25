شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الضامة وحرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية.

وبات ياسر إبراهيم جاهزاً للمشاركة فى المباريات بشكل نهائي عقب إعلان جاهزيته ويترقب اللاعب الضوء الأخضر من الجهاز الفنى للمشاركة في المباريات وأولها لقاء المصري.

وشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الأخيرة قبل لقاء الأهلى وإنبي الذى أقيم أمس، ولكنه لم يشارك فى اللقاء حتي يكون جاهزاً بصورة كاملة فنياً وبدنياً.

وفاز الأهلي أمس على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري العام، ويبدأ المارد الأحمر مساء اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى بعد غد الثلاثاء فى الإسكندرية.

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا فى إنهاء المباراة فى الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».

وأضاف موسيمانى، «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا.. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وتابع المدير الفني للأهلى، «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة اليوم كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة».

وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.