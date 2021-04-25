شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الضامة وحرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية.
وبات ياسر إبراهيم جاهزاً للمشاركة فى المباريات بشكل نهائي عقب إعلان جاهزيته ويترقب اللاعب الضوء الأخضر من الجهاز الفنى للمشاركة في المباريات وأولها لقاء المصري.
وشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الأخيرة قبل لقاء الأهلى وإنبي الذى أقيم أمس، ولكنه لم يشارك فى اللقاء حتي يكون جاهزاً بصورة كاملة فنياً وبدنياً.
وفاز الأهلي أمس على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري العام، ويبدأ المارد الأحمر مساء اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى بعد غد الثلاثاء فى الإسكندرية.
من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا فى إنهاء المباراة فى الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».
وأضاف موسيمانى، «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا.. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».
وتابع المدير الفني للأهلى، «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة اليوم كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة».
وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.