الامارات | فرض عقوبات بحق الأندية المنشقة من دوري السوبر الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فرض عقوبات بحق الأندية المنشقة من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الأحد فرض عقوبات على الأندية الـ 12 المنشقة بعد محاولتها إنشاء الدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يفشل المشروع بعد 48 ساعة من كشف النقاب عنه.

وقال رئيس الاتحاد القاري للعبة في حديث خاص لصحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية "يجب على الجميع تحمل عواقب ما فعله، ولا يمكننا أن نتظاهر بأنه لم يحدث أي شيء".

وتابع "بالنسبة لي، هناك فارق كبير بين الأندية الانكليزية والستة الأخرى. انسحبت في البداية، واعترفت بالخطأ. يتطلب الأمر شخصية كبيرة من أجل القول لقد أخطأت".

ورغم كلمات تشيفيرين المشجعة، إلاّ أن الأندية الانجليزية لن تفلت من العقاب، ولكنها لن تكون بشدة العقوبات التي ستطال الأندية الأخرى، في حين رفض السلوفيني تحديد نطاق العقوبات المحتملة.

وأردف قائلاً من دون ازالة الشكوك "سنضع الجميع أمام مسؤولياتهم، هل ستكون (العقوبات) تأديبية؟ هل ستكون بقرار من اللجنة التنفيذية؟ سنرى. من الباكر القول".

وكانت ستة أندية انجليزية وثلاثة اسبانية ومثلها إيطالية من بين الأغنى في القارة الأوروبية، أطلقت مشروع مسابقة جديدة شبه مغلقة تعتمد على نظام مشاركة 15 نادياً من أصل 20 في كل عام.

ولكن أمام الانتقادات الإعلامية والسياسية وردة فعل الجماهير الغاضبة، كانت الأندية الانجليزية الستة وهي ليفربول ومانشستر سيتي ويونايتد وتشلسي وتوتنهام وأرسنال أوّل من انسحبت من المسابقة الثلاثاء، لتليها أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان.

غير أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي رفضت الانصياع للاحتجاجات وإعلان تراجعها، الامر الذي دفع تشيفيرين للسخرية ووصفها بالأندية التي تعتقد "أن الأرض مسطحة وأن مسابقة الدوري السوبر ما زالت قائمة".

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