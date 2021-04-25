الامارات | مبابي سيلحق بمواجهة مانشستر سيتي رغم الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي سيلحق بمواجهة مانشستر سيتي رغم الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان لقيادة فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء المقبل في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا رغم الإصابة.

وسجل مبابي هدفين ليقود سان جيرمان للفوز على ملعب ميتز 3 /1 مساء السبت والصعود لصدارة الدوري الفرنسي، لكنه أصيب بكدمة خلال المباراة.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان لمحطة "كانال بلاس"، "إنها صدمة للفريق، لا أعتقد أنها إصابة كبيرة ، نتمنى ألا تكون خطيرة".

وأضاف "لا أعتقد أنه يواجه إمكانية الغياب عن مواجهة الأربعاء، هي مجرد صدمة ، لكن لا تعطينا الانطباع بأنه سيغيب عن مواجهة سيتي".

وختم المدرب الأرجنتيني بالقول "كيليان كان هادئا لحظة تغييره، لكن رغم ذلك فإن الإصابة كانت مؤلمة".

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