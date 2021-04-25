الامارات | إصابة المدير الفني للمنتخب المصري بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير الفني للمنتخب المصري بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد إصابة حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة بفيروس كورونا المستجد .

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد اصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأضاف أن البدري يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

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