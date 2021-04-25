شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: أعتذرت لإبراهيم حسن بسبب رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هاني سعيد، مدير الكرة بنادي بيراميدز، معرفته بتفاصيل الخلاف والمشادة التي حدثت بين رمضان صبحي، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: «لا أعلم ما حدث.. بين شوطي المباراة شاهدت أن هناك مشادة بين رمضان وحسام حسن، وذهبت لإبراهيم حسن واعتذرت له، وقلت له (آسف لو حصل حاجة أنا مش عارف ايه حصل».

وأضاف سعيد: «في غرقة الملابس، طالبت من رمضان صبحي الهدوء والتزام الصمت من أجل التركيز في المباراة فقط، ولا أريد معرفة ماحدث بينهما (مش فارق معايا أعرف)، كان يهمني المباراة والفوز بالثلاث نقاط».

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 30 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الثالث خلف الأهلي (33 نقطة) وصيف الجدول، بينما يتربع الزمالك على القمة برصيد 36 نقطة، (مع العلم أن بيراميدز خاض 18 مباراة، الأهلي 14 والزمالك 16).

والتقى الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0.