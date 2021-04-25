شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الفوز على الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو البنك الأهلي، مكافآت خاصة للاعبين، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأبيض، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري، وتواجده في المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 20 غيرها.