شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس: ريال مدريد لم يودع المنافسة على «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير ريال مدريد، أن يكون الملكي قد ودع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعد تعادله سلبيا أمام ريال بيتيس.

وقال اللاعب البرازيلي السابق في تصريحات لمحطة (موفيستار)، عقب المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ32 من الدوري: «هذا ليس وداعا لليجا. تم بذل أقصى جهد أمام ريال بيتيس الذي قدم أداء كبيرا. اللاعبون حاولوا ولكن هناك مباريات تمر هكذا. تتبقى 5 مباريات».

وتابع: «ريال مدريد يلعب كل 3 أيام. من الصعب الحفاظ على مستوى عالٍ في كل المباريات. لا أعتقد أن اللاعبين يعانون من الإجهاد، لأن هذا القميص يجعلك تقدم أقصى ما لديك رغم أن شعورهم بالإرهاق أمر طبيعي».

وأضاف: «يجب أن يستريح الفريق لأنه يخوض اليوم مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا»، في إشارة إلى ذهاب نصف النهائي أمام تشيلسي».