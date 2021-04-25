شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب إداة الإسماعيلى بصرف مكافأة الفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من عماد سليمان المشرف على الكرة بناديه، بضرورة مخاطبة مجلس الإدارة بسرعة صرف مكافأة الفوز على المصرى البورسعيدى للاعبين لتحفيزهم قبل عودة مباريات الدوري.

وفرض عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في الإسكندرية والذى ويتخلله وديتين أمام فريقي فاركو وسموحة.

جاء هذا بهدف فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بمواجهة الإنتاج الحربى في الأسبوع التاسع عشر في مايو المقبل، وكان الفريق للمدينة الساحلية تمهيدا لبدء معسكره.