شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: وقعت للأهلي 5 سنوات قبل الاحتراف الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبد الظاهر السقا، قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس قصة معاناته فى الاحتراف الأوروبى قبل الوصول للنجومية.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات إذاعية: «أنا من أسرة متوسطة الحال فى ميت غمر بالدقهلية، ولفت أنظار مسئولى المنصورة فتعاقدوا معى لخمس سنين مقابل 60 ألف جنيه، مكنتش مصدق نفسى من الفرحة تقريبا دى الفلوس اللى اتجوزت بيها وجبت العفش ووالدى إدانى شقة فى بيتنا وسكنت هناك».

وأضاف عبد الظاهر السقا: «ذهبت لعائلة زوجتى فى عام 97 وكان فى جيبى عشرين جنيه وكان عمرها 14 عاماً وأهلها ناس مبسوطين فقالولى عايزين كيلو دهب قولتلهم حاضر مع أن مش معايا أى حاجة، ووالدها كان متوفى وعمها هو من يتفق معى، وأبلغته بعد عذاب إنى أريد أن أخرج معها بعد الخطوبة وكنت لسه جايب عريبة فوافق وروحت رأس البر والوقت سرقنى لقيت الساعة 3 الفجر قولت الخطوبة هتتفركش رجعت البيت لقيت والدتها أنقذتنى فى الموقف ده ومن يومها أصبحت أمى الثانية، وتعيش معى عمرها كله حتى لما كنت فى تركيا أصررت أن تسافر معى، لا أستطيع العيش بدون حماتى».

وكمل عبد الظاهر السقا، "قبل الاحتراف جالى عرض من الأهلى وجه المهندس عدلى القيعى يخلص فى المنصورة وفعلا وقعت على عقد 5 سنين كل سنة بـ 50 ألف جنيه وقتها كان سمير كمونة ومحمد عمارة مشيوا من الأهلى، وقابلت صالح سليم الله يرحمه كان مقابلة جميلة وراجل عظيم اتشرفت به، وفجأة ظهر عقد احتراف من تركيا مقابل 500 ألف دولار ورفض المنصورة عرض الأهلى ووافق على الاحتراف وقالى لازم تسيب فلوسك أول سنة فى الاحتراف عشان نوافق كمان وفعلا عملت كده وسافرت العب ببلاش وكنت باخد فلوس من اهلى بس كنت عارف انى هبقى حاجة ثانية".