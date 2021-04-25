شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل مناقشة رحيل قفشة لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر إلى الأندية الراغبة في التعاقد معه مثل جالاتا سراي وبشكتاش التركيين أو سيلتك الأسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما مع ارتباط الفريق الأحمر بعدد من المباريات الهامة سواء في الدوري المحلي أو البطولة الإفريقية، ولرغبة من لجنة التخطيط بالنادي في الحفاظ على تركيز قفشة في المباريات.

وأجل مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض بشأن رحيل قفشة عن النادي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خشية تشتيت تركيز اللاعب في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده، ولرغبة الإدارة في عدم مناقشة أية عروض لحين وصول عرض رسمي للنادي بشأن اللاعب ومعرفة القيمة المالية المحددة من الأندية الراغبة في شراء خدمات قفشة.