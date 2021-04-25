شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي ترفض رحيل موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح فكرة رحيل موسميانى المدير الفنى للفريق، في هذا الوقت خاصة وان الفريق مقبل على العديد من المباريات الحاسمة سواء على المستوى المحلى أو الافريقي.

وتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع لجنة الكرة في القلعة الحمراء والتي يترأسها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في الساعات الماضية.

واعترف موسيماني للجنة الكرة بوجود مفاوضات من قبل مسؤولي الكرة في جنوب أفريقيا من أجل تولي تدريب المنتخب الجنوب أفريقي، وذلك وفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، حيث أكد موسميانى أن مسؤولى اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا فاوضوه مرتين في شهر أبريل الحالي لتدريب منتخب جنوب أفريقيا.