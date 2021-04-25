شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط إنبي يدخل حسابات كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مهاب ياسر، لاعب وسط إنبي ضمن حسابات الجهاز الفنى للزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل فرجاني ساسي المحتمل في ظل صعوبة تجديد تعاقد الدولى التونسي مع نادي الزمالك.

وأشاد الجهاز الفنى بإمكانيات لاعب إنبي والمستوى المميز الذي ظهر عليه في الفترة الماضية.

وانتقل مهاب ياسر من صفوف النجوم إلى النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بجانب جرجيس مجدي، ويعتبر مهاب ياسر أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق البترولى منذ أن تعاقد معه الفريق، يأتى ذلك في الوقت الذي يبحث فيع الجهاز الفنى لنادى الزمالك عن التعاقد مع لاعب متميز لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي فشلت كافه محاولات تجديد تعاقده حتى الآن.