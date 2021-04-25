شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: موسيماني غاضب من الانتقادات.. وضغط مباريات الأهلي لا يحتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن ضغط المباريات تسبب في إصابة بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وقال سامي قمصان، في تصريحات إذاعية: «مفيش فريق في العالم يتحمل ضغط المباريات، ويلعب كل 48 ساعة وسط هذا الكم الكبير من الإصابات وعلى الرغم من ذلك يتم توجيه نقد لاذع للجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني».

وتابع: «موسيمانى، تولى تدريب الأهلي في ظروف صعبة ولم يخوض فترة إعداد مع الفريق»، مضيفا: «المدرب الجنوب إفريقي أحيانا يشعر بالغضب، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها والأسئلة التي تعرض له في المؤتمر الصحفى، مثل سؤال حسين الشحات في مباراة سموحة الماضية«.

وأكمل: «البعض يحمل موسيمانى مسئولية إصابات اللاعبين، وهذا غير منطقى»، مؤكدًا :«الإصابات هي أمور خارجة عن إراداتنا».

وأشار: «نسعى خلال الفترة الجارية لتجهيز بعض اللاعبين للمباريات الافريقية، على رأسهم محمود كهربا، الذي تأثر مستواه الفني من فترة الإيقاف».