شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتهم الأهلي بإشراك لاعب مصاب بكورونا في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة عبد الباري رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك أن الفريق عانى من إصابات مؤثرة في مباراته أمام الأهلي في نهائي الكأس.

وأضاف أن إبراهيم المصري شارك مع يد الأهلي في النهائي وهناك اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وتابع عبد الباري في تصريح على الموقع الرسمي للنادي: «رفضنا افتعال أزمة أمام الأهلي بسبب مشاركة إبراهيم المصري، وكان يمكننا عدم لعب المباراة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز الزمالك كانت لديه تحفظات كثيرة على طاقم التحكيم الذي أدار نهائي الكأس.