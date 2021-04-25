شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن بليا يشعل الصراع بين مانشستر و ارسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، باهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال بالفرنسي الحسن بليا، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويسعى كلا الناديين لتدعيم خط هجومهما في الموسم الجديد، بعد أنباء رحيل إدينسون كافاني عن مانشستر يونايتد وألكسندر لاكازيت عن آرسنال.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بليا يرغب في الرحيل عن مونشنجلادباخ هذا الصيف، ومع تبقي موسم واحد فقط في عقده الحالي، سيكون متاحًا بسعر منخفض نسبيًا.

وأضافت الصحيفة، أن مونشنجلادباخ يريد الحصول على 15 مليون إسترليني مقابل بيع مهاجمه الفرنسي، رغم انضمامه للفريق مقابل 21 مليون إسترليني عام 2018، قادمًا من نيس.

وارتبط بليا بالانتقال لأكثر من نادٍ إنجليزي، قبل انتقاله لمونشنجلادباخ، أبرزهم آرسنال ووست هام وتوتنهام.