شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عمر جابر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفصل المقابل المادي عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل بعد الدخول في باب المفاوضات معه.
ويحصل عمر جابر في بيراميدز على راتب سنوي يقترب من 18 مليون جنيه وتسعى إدارة الزمالك لتخفيض هذا المبلغ ورصيد ميزانية تقترب من 10 مليون جنيه في الموسم من أجل التعاقد مع اللاعب ومنحه عقد يتناسب مع الظروف المالية للنادي وعدم المغالاة لعدم إحداث أي مشكلة في الفريق.
ويسعى الزمالك لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص في بعض المراكز التي تحتاج لسرعة التدعيم.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، وفاز الأبيض على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.