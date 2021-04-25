شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عمر جابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفصل المقابل المادي عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل بعد الدخول في باب المفاوضات معه.

ويحصل عمر جابر في بيراميدز على راتب سنوي يقترب من 18 مليون جنيه وتسعى إدارة الزمالك لتخفيض هذا المبلغ ورصيد ميزانية تقترب من 10 مليون جنيه في الموسم من أجل التعاقد مع اللاعب ومنحه عقد يتناسب مع الظروف المالية للنادي وعدم المغالاة لعدم إحداث أي مشكلة في الفريق.

ويسعى الزمالك لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص في بعض المراكز التي تحتاج لسرعة التدعيم.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، وفاز الأبيض على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.