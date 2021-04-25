شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري تعيد لائحة مرتضى منصور للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الشباب والرياضة، باعتماد لائحة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تم إعلانها خلال رئاسة مرتضى منصور.
وقضت المحكمة بإلزام وزير الشباب أشرف صبحي، باعتماد قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 و31 أغسطس 2018 بما في ذلك تعديل اللائحة الداخلية للنادي.
وسبق أن أعلنت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي قرارها رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.
وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قرار سري، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.
وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.