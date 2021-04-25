شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري تعيد لائحة مرتضى منصور للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الشباب والرياضة، باعتماد لائحة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تم إعلانها خلال رئاسة مرتضى منصور.

وقضت المحكمة بإلزام وزير الشباب أشرف صبحي، باعتماد قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 و31 أغسطس 2018 بما في ذلك تعديل اللائحة الداخلية للنادي.

وسبق أن أعلنت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي قرارها رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قرار سري، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.

وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.