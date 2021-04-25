شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرفض تغريم لاعبيه عقب ثلاثية الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى إنبي بقيادة حلمي طولان معاقبة اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومنح مسئولو الفريق البترولي اللاعبين فرصة أخرى لتصحيح النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز آخر 4 مباريات، بعد التعادل أمام المصري البورسعيدى وطلائع الجيش والخسارة أمام الجونة وأسوان.

ووعد اللاعبون المدير الفنى حلمى طولان بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة المقرر لها أمام المقاصة يوم 2 / 5 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.