شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان ناري من كارتيرون فى ملف «الجزيري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن عدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل كبير بمستوى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من صفوف المقاولون العرب حيث يفضل التعاقد مع مهاجم جديد بدلًا منه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويميل كارتيرون لعدم تفعيل بند الشراء النهائي مع نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بفترة إعارة سيف الجزيري.

على أن يتم الاستفادة من مقعد الأجانب والتعاقد مع مهاجم جديد للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الزمالك يعاني بشكل كبير على الصعيد الهجومي وسط تذبذب مستوى مروان حمدي الوافد في يناير الماضي من صفوف مصر للمقاصة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة مهمة وقوية.