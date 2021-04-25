شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر عودة محمود علاء لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب الإيقاف وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة القمة أمام الأهلي.

وتعرض محمد عبدالغني مدافع الزمالك للطرد في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة ليعود بدلًا منه محمود علاء في لقاء البنك الأهلي حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من كل اللاعبين وسط ضغط المباريات وتعويض الغيابات الإضطرارية التي يتعرض لها الفريق بسبب الإيقافات والإصابات.

ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برنامج خاص للاعبين الذين لا يشاركوا في المباريات ورفع معدل اللياقة البدنية لهم تحسبًا للحاجة إليهم في أي وقت ومنح الفرصة للجميع بما فيهم اللاعبين الناشئين بين صفوف الفريق.