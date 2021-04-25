شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر عودة محمود علاء لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بسبب الإيقاف وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة القمة أمام الأهلي.
وتعرض محمد عبدالغني مدافع الزمالك للطرد في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة ليعود بدلًا منه محمود علاء في لقاء البنك الأهلي حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من كل اللاعبين وسط ضغط المباريات وتعويض الغيابات الإضطرارية التي يتعرض لها الفريق بسبب الإيقافات والإصابات.
ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برنامج خاص للاعبين الذين لا يشاركوا في المباريات ورفع معدل اللياقة البدنية لهم تحسبًا للحاجة إليهم في أي وقت ومنح الفرصة للجميع بما فيهم اللاعبين الناشئين بين صفوف الفريق.