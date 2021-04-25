شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق رياضي يكشف حجم عوائد مقترح بطولة السوبر ليج الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، أن مقترح مشروع بطولة السوبر ليج الأوروبي في كرة القدم هو نهج جديد للأندية العالمية في حصد الأرباح المالية وزيادة العوائد التجارية من الرعاية التسويقية وحقوق البث والمساحات الإعلانية وإيرادات المشاركة وجوائز المراكز الفائزة ولكن لوائح وقوانين كرة القدم محليا وقاريا وعالميا اتصدمت بهذا المشروع لخروجه عن نظام البطولات المعتمدة واعتبرتها محاولة للانفصال وهذا النظام قد يكون جديد بالنسبه لكرة القدم ولكن هناك بطولات عالمية مثل التنس وسباقات الخيول والسيارات وكرة السلة حققت نجاحا على قدر اللعبة من خلال البطولات العالمية بنفس طريقة مقترح السوبر الأوروبي.

وأضاف مقلد أن الأندية المؤسسة الاثني عشر هي الأكبر عالميا من ناحية قيمتها المالية وعدد متابعيها والأفضل فنيا في عالم كرة القدم ومن أهم عناصر القوة للأندية المؤسسه للمقترح أن عدد المتابعين حول العالم أكثر من ٤ مليار شخص والمتابعة هي أساس نجاح وريادة لعبة كرة القدم والعنصر الرئيسي التي يبني عليه الإيرادات والأرباح المالية ومن المعروف لدى الجميع أن سبب رغبة الأندية الكبيرة بقيادة ريال مدريد بتأسيس بطولة منفصلة يعود إلى السعي وراء زيادة الأرباح المالية خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي لحقت بجميع الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي لم يتخذ فيه الاتحاد الاوروبي أي إجراء لدعم الأندية مالياً.

وكشف خبير التسويق والاستثمار الرياضي أن رغم عدم تنفيذ المقترح إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن فكّر وخطط ورسم ملامح المشروعات الجديدة في استثمارات الأندية فهي كشفتً الخريطة المستقبلية لكرة القدم ومن المتوقع أن تشهد الساحة العالمية نموذج بطولات ودوريات مستحدثة في هذا الاتجاه ومن المتوقع أن تكون باعتماد وموافقة الاتحادات بنموذج تنظيمي جديد.

يذكر أن مصطفى مقلد قد شارك في تنظيم العديد من المباريات الدولية وبطولات كرة القدم من الجانب التسويقي والتجاري.