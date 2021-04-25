شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد ومحمد بركات يمثلان مصر في قرعة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه إلى الدوحة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني، لحضور قرعة بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطري مستضيف البطولة المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هاني أبوريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.