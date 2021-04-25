شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحدد موعد المعكسر الأخير قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب، موعد انطلاق المعكسر النهائي والأخير للفراعنة قبل خوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

وحدد الجهاز الفني يوم الخامس من يوليو القادم موعد إقامة المعسكر، في ظل تجهيزات المنتخب للمشاركة في الأولمبياد والمقرر لها يوليو القادم.

يأتى ذلك في الوقت الذي عقد فيه شوقي غريب اجتماعًا مطولاً مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وتطرق فيه للحديث عن برنامجه وخطته استعدادا للأولمبياد.

ومن جانبها، وعدت اللجنة بتوفير كل احتياجاته لتحقيق طموحات الجماهير والعودة من طوكيو بميدالية أولمبية، وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، عن وقوع مصر في مجموعة نارية ضمت منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.