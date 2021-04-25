شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يمارس مهام عمله بعد انتهاء راحة حادث الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .

وتواجد أشرف صبحى فى ديوان الوزارة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد راحة استمرت قرابة الأسبوع، منذ تعرضه للحادث الاثنين الماضى أثناء توجهه إلى البحيرة فى زيارة تفقدية للمنشآت الرياضية، حيث انقلبت سيارته على الطريق الصحراوى.

وحرص موظفو الوزارة على التوجه لمكتب وزير الرياضة للاطمئنان على حالته، وتهنئته على العودة سالما لممارسة عمله مرة أخرى، بعد نجاته من الحادث .